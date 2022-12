Μαγνησία

Βόλος: Χτύπησε έγκυο ενώ περίμεναν σε ουρά καταστήματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ακριβώς συνέβη στην ουρά ταχυδρομικής εταιρείας.



Έβρισε και χτύπησε μια γυναίκα έγκυο, ενώ περίμεναν στην ουρά ταχυδρομικής εταιρίας στη Ν. Ιωνία Βόλου το μεσημέρι της Παρασκευής! Η γυναίκα συνελήφθη κρατήθηκε το Σαββατοκύριακο και χθες δικάστηκε και καταδικάστηκε σε φυλάκιση επτά μηνών με αναστολή.

Όλα έγιναν στις 14.30 το μεσημέρι της Παρασκευής, όπου υπήρχε «ουρά ανθρώπων», έξω από ταχυδρομική εταιρία στη Ν. Ιωνία. Ενώ μια 40χρονη γυναίκα περίμενε, την πλησίασε μια 48χρονη που κατέθεσε ότι την γνώριζε από παλιά, της είπε «Γεια σου Σκοπελίτισσα π….» και της έδωσε σφαλιάρα από πίσω, με αποτέλεσμα να τη χτυπήσει στο κεφάλι.

Η 40χρονη που είναι έγκυος κάλεσε την Αστυνομία που συνέλαβε την 48χρονη, η οποία κατηγορούνταν για εξύβριση και απειλή.

Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε χθες στα Δικαστήρια και δικάστηκε στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο, όπου κατέθεσε ότι γνώριζε την γυναίκα από παλιά και είχαν διαφορές.

Πηγή: magnesianews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη - 16χρονος: Η στιγμή που φεύγει από το βενζινάδικο (βίντεο ντοκουμέντο)

Κορονοϊός - Πεκίνο: Χαλάρωση των περιορισμών

Σημεία για rapid test δωρεάν την Τρίτη