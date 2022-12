Μαγνησία

Ενδοοικογενειακή βία - Βόλος: Επιτέθηκε στη γυναίκα του με τσεκούρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μητέρα 4 παιδιών κατήγγειλε τον σύζυγό της για κακοποίηση κατ΄ εξακολούθηση. Η συγκλονιστική περιγραφή της 35χρονης.

Άλλη μία καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία έρχεται να προστεθεί τα δεκάδες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας.

Προστασία από τη δικαιοσύνη ζήτησε μια 35χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών από τον Βόλο μετά την κακοποίηση κατ΄ εξακολούθηση που καταγγέλλει ότι έχει υποστεί από τον 38χρονο εν διαστάσει σύζυγό της.

Στο πλευρό της 35χρονης ήταν η 17χρονη κόρη της με την γυναίκα να καταγγέλλει στο δικαστήριο ότι ο 38χρονος εμφανίζεται μόνο για να την χτυπήσει και να την απειλήσει, ενώ δεν δίνει ευρώ για τα παιδιά του. Όπως είπε, προχθές, Κυριακή (4/12) με το πρόσχημα ότι ήθελε να δει το 18μηνών βρέφος εμφανίστηκε σπίτι και απείλησε για μια ακόμη φορά να την σκοτώσει.

«Εχει σηκώσει τσεκούρι για να μου ανοίξει το κεφάλι και με έσωσε η κόρη μου. Εχω καταθέσει ασφαλιστικά για να μην με πλησιάζει και δεν καταλαβαίνει τίποτα», είπε η γυναίκα στο δικαστήριο.

Όπως αποκάλυψε, δε, αναγκάστηκε για ένα διάστημα να ζητήσει συνδρομή από τον Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών, ώστε να μπορέσει να προστατευθούν η ίδια και τα παιδιά.

Ο 38χρονος που ήταν παρών στο δικαστήριο αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες. Υποστήριξε πως το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να βλέπει τα παιδιά του. «Πήγα να τα δω και δεν ήθελαν. Η μάνα τους τα έχει στρέψει εναντίον μου», είπε.

Το δικαστήριο επέβαλε στον 38χρονο ποινή 21 μηνών και περιοριστικούς όρους τους οποίους αν δεν τηρήσει θα βρεθεί στη φυλακή. Στο πλαίσιο αυτό του απαγορεύτηκε να πλησιάζει το σπίτι που διαμένει η εν διαστάσει σύζυγός του και τα παιδιά σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων και να παρουσιάζεται μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα.

Πηγή: gegonota.news

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυπτά του Παρθενώνα: Τα γαλλικά ΜΜΕ για την “επιστροφή” τους στην Ελλάδα

Τροχαίο: Αυτοκίνητο “ξήλωσε” δέντρο και πινακίδα στην οδό Μπενάκη (εικόνες)

ΗΠΑ - Τουρκία: Μήνυμα του Κογκρέσου για τις υπερπτήσεις στα ελληνικά νησιά