Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - 16χρονος: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον αστυνομικό που πυροβόλησε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπό κράτηση θα μείνει μέχρι την απολογία του. Τι ισχυρίζεται ο 32χρονος. Επεισόδια έξω από τα Δικαστήρια μεταξύ Ρομά και αστυνομικών.



Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και εκτέλεση παράνομου πυροβολισμού ακινητοποίησης ή εξουδετέρωσης, ασκήθηκε εις βάρος του 32χρονου αστυνομικού που συνελήφθη επειδή άνοιξε πυρ εναντίον του 16χρονου Ρομά στη διάρκεια καταδίωξης, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά.

Ο κατηγορούμενος αστυνομικός της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. οδηγήθηκε το πρωί στην εισαγγελέα πρωτοδικών. Μετά την απαγγελία της εις βάρος του δίωξης παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον α' τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης. Ο αστυνομικός πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή στις 8:00 το πρωί της Παρασκευής και μέχρι τότε θα παραμείνει υπό κράτηση.

«Πυροβόλησα γιατί είδα ότι κινδύνευε η ζωή του συναδέλφου μου», φέρεται να ισχυρίζεται ο αστυνομικός μέσω του δικηγόρου του.

Επεισόδια έξω από τα Δικαστήρια

Ρομά που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα Δικαστήρια πέταξαν αντικείμενα και ξύλα προς τις δυνάμεις των ΜΑΤ.

Αστυνομικοί απάντησαν με χρήση χημικών, ενώ πέταξαν και χειροβομβίδα κρότου λάμψης.

Ρομά έχουν πυρπολήσει κάδους απορριμμάτων επί της οδού 26ης Οκτωβρίου η οποία παραμένει κλειστή. Στη συγκέντρωση των Ρομά συμμετέχουν και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή ενός άνδρας, ο οποίος όπως έγινε γνωστό είναι ο πατέρας του 16χρονου που χτυπήθηκε από την σφαίρα. Ο άνδρας όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, βρίσκεται στο έδαφος με τους αστυνομικούς να τον τραβούν.

'Ενταση και τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη

Στο μεταξύ, ένταση σημειώθηκε τη νύχτα, με αφορμή τον πυροβολισμό του 16χρονου Ρομά. Όπως έγινε γνωστό, ομάδα περίπου 50 ατόμων συγκεντρώθηκαν στις 02.30 τα ξημερώματα στην Εγνατία Οδό, κοντά στα διόδια του Ωραιοκάστρου και στο ρεύμα προς Αθήνα, όπου επί δύο ώρες απέκλεισαν τον δρόμο, ανάβοντας φωτιές στο οδόστρωμα και καίγοντας λάστιχα.

Λίγο νωρίτερα, ομάδα ατόμων είχε συγκεντρωθεί στη Συμμαχική οδό προκαλώντας φθορές σε δύο διερχόμενα οχήματα, ενώ ζημιές σε φορτηγό αναφέρθηκαν και στις 3.40 στα ξημερώματα, στα Υψώματα Διαβατών, κοντά σε οικισμό Ρομά της περιοχής. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός ή κάποια προσαγωγή.

Θείος 16χρονου: Ο αστυνομικός δεν πυροβόλησε για να φοβίσει το παιδί αλλά για να το σκοτώσει

Για την κατάσταση της υγείας του 16χρονου ανιψιού του και την επιθυμία της οικογένειας του για Δικαιοσύνη μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1 ο Αντώνης Φραγκούλης θείος του ανήλικου, ο οποίος νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης σε κρίσιμη κατάσταση, μετά την σφαίρα που δέχθηκε στο κεφάλι κατά την διάρκεια καταδίωξης.

Όπως είπε ο θείος του 16χρονου όλη η οικογένειά είναι σε κατάσταση σοκ από το περιστατικό και σημείωσε ότι αυτό δεν έπρεπε να γίνει για 20ευρώ βενζίνη. Ο ίδιος υποστήριξε πως ανιψιός του έβαλε βενζίνη, δεν είχε χρήματα μαζί του είπε στον υπάλληλο ότι θα του τα φέρει.

Σύμφωνα με τον κ. Φραγκούλη ο 16χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και περιμένουν να περάσει το δεύτερο 24ωρο, ενώ η οικογένεια του βλέπει ρατσιστικά κίνητρα πίσω από το περιστατικό.

Αλεξόπουλος: Καταρρέει το αφήγημα ότι 16χρονος επιτέθηκε στους αστυνομικούς

Ο δικηγόρος του 16χρονου Θεόφιλος Αλεξόπουλος δήλωσε μεταξύ άλλων στην ΕΡΤ: «Υπάρχει για μας ένα αφήγημα, που δυστυχώς έρχεται να δυσκολέψει την κατάσταση. Πρόκειται για το δήθεν αφήγημα περί προσπάθειας εμβολισμού του περιπολικού από τον Κώστα κατά τη διάρκεια της καταδίωξης.

Κατ’ αρχάς, κάθε φορά που υπάρχει μία περίπτωση αλόγιστης αστυνομικής βίας, το αφήγημα είναι το ίδιο. Και στην περίπτωση Σαμπάνη και στην περίπτωση Γρηγορόπουλου, το αφήγημα είναι το ίδιο. Εδώ πέρα αυτό το αφήγημα καταρρέει από τα ίδια τα περιστατικά. Πρόκειται για μία ευθεία βολή από πίσω, από το άτομο το οποίο το καταδιώκει.

Εάν οι αστυνομικοί θεωρούσαν ότι υπάρχει εκείνη τη στιγμή κίνδυνος για τη ζωή τους ή ότι υπάρχει επίθεση, όπως απαιτείται να υπάρχει για να χρησιμοποιήσει το όπλο του κάποιος αστυνομικός, το πρώτο που θα έπρεπε να κάνει ήταν να εγκαταλείψει αυτή την καταδίωξη. Είχαν τα στοιχεία κυκλοφορίας».

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022 - Τρίτη: τα τελευταία ματς των “16” στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

Βόλος: Χτύπησε έγκυο ενώ περίμεναν σε ουρά καταστήματος

Καβάλα - Εξαφάνιση 3χρονου: Πού εντοπίστηκε το παιδί και γιατί συνελήφθη η μητέρα του