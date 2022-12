Σέρρες

Σέρρες - Θάνατος μαθητή: δύο συλλήψεις για την φονική έκρηξη

Σε ποιους πέρασαν χειροπέδες οι αστυνομικοί, για την έκρηξη στον λέβητα του σχολείου, που κόστισε την ζωή στο άτυχο αγόρι.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, στο πλαίσιο της έρευνας για την φονική έκρηξη στο δημοτικό σχολείο των Σερρών, «Σήμερα (6 Δεκεμβρίου 2022) το μεσημέρι, συνελήφθησαν στις Σέρρες από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σερρών, 2 ημεδαποί άνδρες, για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, των σωματικών βλαβών κατά συρροή από αμέλεια και της έκρηξης από αμέλεια.

Πρόκειται για τους υπεύθυνους του έργου μετατροπής καυστήρα θέρμανσης σε αντλία θερμότητας γεωθερμίας σε δημοτικό σχολείο στην πόλη των Σερρών, όπου χθες το μεσημέρι σημειώθηκε έκρηξη σε λεβητοστάσιο του σχολείου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός μαθητή και τον τραυματισμό δύο ακόμη μαθητών του σχολείου.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών».

Έρευνα από το ΥΠΕΣ για τις ευθύνες της τραγωδίας

Έρευνα ξεκίνησε και από το υπουργείο Εσωτερικών για τυχόν ευθύνες από πράξεις ή παραλείψεις στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το τραγικό περιστατικό της έκρηξης λεβητοστασίου σε δημοτικό σχολείο των Σερρών, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 11χρονος μαθητής.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο Εσωτερικών θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο, στο πεδίο αρμοδιοτήτων του, προκειμένου να διελευκανθούν τα αίτια της τραγωδίας και να αποδοθούν ευθύνες.

Ήδη έχει παραγγείλει έρευνα και ο εισαγγελέας Σερρών για το δυστύχημα.

"Μπαλάκι" οι ευθύνες

Εν τω μεταξύ, απαντήσεις στα ερωτήματα για το τι προκάλεσε την ανείπωτη τραγωδία στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών αναμένεται να δώσουν οι πραγματογνώμονες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ερωτηματικά γεννά το γεγονός ότι οι εργασίες συντήρησης και μετατροπής του καυστήρα γινόταν σε ώρες λειτουργίας του σχολείου, με τις ευθύνες να έχουν γίνει «μπαλάκι» για τα αίτια του δυστυχήματος.

Ο δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης, μιλώντας στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1 επιρρίπτει ευθύνες τόσο στον εργολάβο που είχε αναλάβει τις εργασίες, όσο και στον διευθυντή του σχολείου.

«Είμαι έξαλλος με αυτούς που δεν έκαναν την δουλειά τους και με τον εργολάβο ο οποίος δεν είχε ενημερώσει κανέναν ότι θα κάνει εργασίες την ώρα που λειτουργούσε το σχολείο» είπε ο κ. Χρυσάφης σημειώνοντας ότι είχε υπογραφεί σύμβαση με τον εργολάβο στην οποία αναφερόταν μεταξύ άλλων ότι δεν θα γίνονται εργασίες εν ώρα σχολείου.

Την ίδια ώρα, απαντώντας στα όσα υποστηρίζει ο διευθυντής ότι δηλαδή είχε ενημερώσει και τον Δήμο και την δευτεροβάθμια με επιστολές, ο κ. Χρυσάφης υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία επιστολή από το σχολείο προς τον Δήμο ότι θα γινόντουσαν εργασίες και αναρωτήθηκε «πώς ο διευθυντής επέτρεψε να μπει ένας εργολάβος μέσα χωρίς να έχει την ΄έγγραφη άδεια του δήμου».

Ωστόσο, ο δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 Γιώργος Γρηγοριάδης επικοινώνησε με τον διευθυντή του σχολείου, μεταφέροντας του τα όσα είπε ο δήμαρχος Σερρών. Ο διευθυντής του απάντησε ότι έχει στα χέρια του όλα τα έγγραφα που έστειλε εκεί που έπρεπε προκειμένου να ενημερώσει και πρόσθεσε ότι η δικαιοσύνη θα βρει το τι συνέβη.

Το έργο που είχε ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο, με ευθύνη εργολάβου και επιβλέποντα τον δήμο Σερρών αφορούσε την ενεργειακή αναβάθμιση του σχολείου με τη χρήση γεωθερμίας.

Ο παλιός καυστήρας με το πετρέλαιο ήταν αυτός που εξερράγη, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από εργασίες για την μετατροπή του συστήματος θέρμανσης σε γεωθερμία.

Σε καλή κατάσταση η υγεία του μαθητή που νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο

Θετικά εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του μαθητή που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι μετά τον τραυματισμό του από την έκρηξη λέβητα σε δημοτικό σχολείο των Σερρών, που στοίχισε τη ζωή σε έναν άλλο μαθητή.

Όπως ανέφερε ο διευθυντής της Παιδοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκρατείου Γιώργος Τσικόπουλος, η γενική κατάσταση του μικρού τραυματία ήταν καλή, όταν έφτασε στο Ιπποκράτειο.

«Μετά τον έλεγχο που έγινε, βρέθηκε ότι έχει ένα εμπίεσμα. Εμπίεσμα σημαίνει ότι το κόκκαλο το κρανίου είχε μπει μέσα δύο εκατοστά. Έγινε μία εγχείρηση επιτυχέστατα, είναι εκτός κινδύνου και χαιρόμαστε πολύ που αυτό το παιδάκι θα πάει πάρα πολύ καλά», πρόσθεσε ο κ. Τσικόπουλος.