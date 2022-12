Θεσσαλονίκη

Γρηγορόπουλος - Θεσσαλονίκη: Καταστροφές και προσαγωγές μετά την πορεία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φθορές σε αυτοκίνητα, καταστήματα και κάδους απορριμμάτων. Ανταλλαγή μολότοφ και χημικών μετά την πορεία.

Καταστροφές προκλήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, μετά το τέλος της πορείας για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Λίγο μετά τις 20:30, άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, έκαναν «εξόρμηση» στην Αγίου Δημητρίου, στο τουρκικό προξενείο και πέταξαν μολότοφ στους αστυνομικούς, που «απάντησαν» με ρίψη χημικών και χειροβομβίδες κρότου – λάμψης.

Τα επεισόδια μεταφέρθηκαν σε παρακείμενες οδούς, με τους κουκουλοφόρους να συνεχίζουν τις ρίψεις μολότοφ και να πυρπολούν κάδους και με τους αστυνομικούς να τους κυνηγούν κάνοντας χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

Από τις ρίψεις μολότοφ και αντικειμένων από τους κουκουλοφόρους, προκλήθηκαν τεράστιες φθορές σε σταθμευμένα οχήματα, καταστήματα και κάδους απορριμμάτων, ακόμα και μπαλκόνια σπιτιών, ενώ ξηλώθηκαν και μάρμαρα.

Η Αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές τουλάχιστον 15 ατόμων.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκε ένας αστυνομικός.

Προσαγωγές στα επεισόδια σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Δέκα εννέα προσαγωγές έχουν γίνει από τις αστυνομικές δυνάμεις, μέχρι στιγμής πριν την πορεία και κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στα Εξάρχεια ενώ 16 προσαγωγές έγιναν στην Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ «η αστυνομία διαφύλαξε την ασφάλεια των πολιτών και της περιουσίας τους χωρίς να διαταραχθεί το δικαίωμα του συνέρχεσθαι παρά τις επιθέσεις που δέχτηκε με βόμβες μολότοφ».

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ αναφέρεται:

«Η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ τόσο στην Αθήνα όσο και στην Θεσσαλονίκη είχε ως στόχο την διαφύλαξη της ασφάλειας των πολιτών και της περιουσίας τους χωρίς να διαταραχθεί το δικαίωμα του συνέρχεσθαι. Αυτό επιτεύχθηκε παρά το γεγονός ότι μερίδα των διαδηλωτών επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ στις αστυνομικές δυνάμεις. Πραγματοποιήθηκαν 16 προσαγωγές στην Θεσσαλονίκη και 19 στην Αθήνα».





Βίντεο: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σέρρες - θάνατος μαθητή: Θρήνος στην κηδεία του Βασίλη (εικόνες)

Ζευγολατιό: επίθεση με πέτρες σε ασθενοφόρο που μετέφερε διασωληνωμένο (εικόνες)

Κρήτη: Κοριτσάκι ήπιε χλωρίνη - Οι γονείς αρνήθηκαν την θεραπεία