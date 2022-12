Θεσσαλονίκη

16χρονος – Θεσσαλονίκη: Επεισόδια με μολότοφ και οδοφράγματα (εικόνες)

Κλειστή για 2 ώρες έμεινε η οδός Λαγκαδά. Ρομά επιτέθηκαν με μολότοφ στο κτίριο της Οικονομικής Αστυνομίας στον Δενδροπόταμο.

Νέος γύρος επεισοδίων σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Σταυρούπολης μεταξύ Ρομά και αστυνομικών δυνάμεων.

Νωρίτερα, λίγη ώρα πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης μία ομάδα περίπου τριάντα ατόμων έκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της οδού Λαγκαδά, περίπου 200 μέτρα μετά την γέφυρα της Σταυρούπολης. Πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων και τους τοποθέτησαν ως οδοφράγματα στη μέση του δρόμου.

Εκπρόσωποι της συγκεκριμένης ομάδας Ρομά, που κατοικεί στην περιοχή των Ανθοκήπων στην Ν. Ευκαρπία, δήλωσαν ότι με αυτό τον τρόπο θέλουν να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για τον σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου Κώστα Φραγκούλη από το όπλο αστυνομικού της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Ο δρόμος παρέμεινε κλειστός για περισσότερες από δύο ώρες. Περιπολικά εξέτρεπαν την κυκλοφορία των οχημάτων από παράλληλες οδούς. Λίγη ώρα μετά τη 1 τα ξημερώματα στο σημείο εγκαταστάθηκε διμοιρία των ΜΑΤ. Κάποιοι από τους διαδηλωτές κινήθηκαν εναντίον της διμοιρίας, πετώντας πέτρες και γυάλινα μπουκάλια. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ απάντησαν με ρίψη δακρυγόνων.

Με μια συντονισμένη επιχείρηση οι αστυνομικοί κατάφεραν να απωθήσουν τους διαδηλωτές. Χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση φλεγόμενων κάδων και την αποκάθαρση του οδοστρώματος.

Πέταξαν μολότοφ σε αστυνομικές εγκαταστάσεις στον Δενδροπόταμο

Εν τω μεταξύ, επίθεση με βόμβες μολότοφ πραγματοποίησαν το βράδυ της Τρίτης Ρομά στο κτήριο όπου στεγάζεται η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 22:15, ομάδα ατόμων της φυλής Ρομά πέταξαν μολότοφ προς το κτήριο, στον απόηχο των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν σήμερα για τον πυροβολισμό του 16χρονου από αστυνομικό της Ομάδας ΔΙΑΣ.

Στη συνέχεια αποχώρησαν από το σημείο στη θέα των αστυνομικών. Έστησαν οδοφράγματα με κάδους στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, όπου και παρέμειναν συγκεντρωμένοι.

Με πληροφορίες από το thestival.gr