Ηράκλειο

Τροχαίο - Ηράκλειο: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε συνταξιούχο αστυνομικό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη στην τοπική κοινωνία για τον άδικο χαμό του 65χρονου άνδρα.



Θλίψη και αμέτρητα «γιατί» έχει σκορπίσει στο Ηράκλειο αλλά και στα Ανώγεια, η είδηση πως το θύμα του τροχαίου που έλαβε χώρα στην παραλιακή το βράδυ της Τρίτης, είναι ο Χαράλαμπος Σκούλας.

Πρόκειται για συνταξιούχο αστυνομικό, ο οποίος ήταν πάρα πολύ αγαπητός στα Ανώγεια και όχι μόνο και η είδηση έχει πέσει σαν κεραυνός εν αιθρία στους συγγενείς του, σε φίλους και γνωστούς.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Τρίτης στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα κοντά στο Εμπορικό Λιμάνι, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες διερχόμενο όχημα παρέσυρε τον άτυχο άνδρα.

Στο σημείο έσπευσε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφέρει τον 65χρονο στο εφημερεύον νοσοκομείο ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, συνελήφθη από άνδρες του Λιμενικού.

Πηγή: creta24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ανεμβολίαστοι υγειονομικοί - Πλεύρης: Προς παραμονή στο ΕΣΥ οι αντικαταστάτες τους (βίντεο)

16χρονος - Κούγιας: Οι όροι για να αναλάβει την υπεράσπιση του αστυνομικού και οι “κλαρινογαμπροί” (βίντεο)

Σέρρες: Ο Βασίλης δεν ήθελε να πάει σχολείο την Δευτέρα - Η αδελφή του τον έψαχνε στο προαύλιο