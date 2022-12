Ηράκλειο

Ενδοοικογενειακή βία - Ηράκλειο: Έσερνε τη γυναίκα του από τα μαλλιά στη μέση του δρόμου!

«Γυναίκα μου είναι ότι θέλω κάνω» έλεγε ο «νταής» στους περαστικούς που προσπάθησαν να υπερασπιστούν τη γυναίκα.



Απίστευτο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη μέση του δρόμου στην περιοχή του Μασταμπά, σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης.

Ένας 48χρονος, έξω από καφενείο της περιοχής, έριξε στο οδόστρωμα την 49χρονη σύζυγό του, αφού την είχε γρονθοκοπήσει.

Την έσερνε από τα μαλλιά και την έβριζε, χωρίς η γυναίκα να προβάλει καμία αντίσταση. Εκείνη τη στιγμή πέρασε από το σημείο μια άλλη γυναίκα που προσπάθησε να υπερασπιστεί το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας.

Ο 48χρονος της επιτέθηκε φραστικά, την εξύβρισε και δεν δίστασε ακόμα και να τη φτύσει, λέγοντας της «γυναίκα μου είναι ότι θέλω κάνω».

Η γυναίκα που ήταν μπροστά στο σοκαριστικό επεισόδιο τηλεφώνησε στην αστυνομία και ο 48χρονος συνελήφθη.

Πηγή: creta24.gr

