Λάρισα

Λάρισα: Διαρρήκτες έδεσαν ηλικιωμένη και την κλείδωσαν στην τουαλέτα

Τον απόλυτο τρόμο έζησε η γυναίκα στα χέρια των διαρρηκτών. Τι της "άρπαξαν".

Τον απόλυτο τρόμο έζησε η 72χρονη γυναίκα στα χέρια των διαρρηκτών. Την απείλησαν με μαχαίρι, την έδεσαν και την κλείδωσαν στην τουαλέτα. Στη συνέχεια ανενόχλητοι «άδειασαν» το σπίτι

Καλά διαβασμένοι ήταν οι δράστες διάρρηξης σε σπίτι στην Βελίκα του Δήμου Αγιάς την περασμένη Κυριακή, αφού έφυγαν με λεία μετρητών και χρυσού πολλών χιλιάδων ευρώ.

Οι δράστες διέρρηξαν την είσοδο του σπιτιού 72χρονης και με την απειλή μαχαιριού της ζήτησαν ότι πολύτιμο έχει.

Έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπα τους έδεσαν τη γυναίκα και την έκλεισαν στην τουαλέτα, ενώ αφού άρπαξαν 6.000 ευρώ σε μετρητά, 16 χρυσές λίρες και άλλα χρυσαφικά και έγιναν καπνός.

Πηγή: onlarissa.gr

