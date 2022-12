Θεσσαλονίκη

16χρονος: Η δεύτερη σφαίρα βρέθηκε “καρφωμένη” σε πόρτα ξενοδοχείου

Σημαντικό εύρημα για την ανάδειξη των πραγματικών συνθηκών υπό τις οποίες ο αστυνομικός πυροβόλησε δύο φορές, τραυματίζοντας τον νεαρό στο κεφάλι. Δικαίωση ζητούν οι γονείς του. Τι λέει ο αστυνομικός.

Από την Εγκληματολογική Υπηρεσία εξετάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σφαίρα που βρέθηκε σφηνωμένη σε πόρτα ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή όπου σημειώθηκαν πυροβολισμοί από τον αστυνομικό προς τον 16χρονο που κατεδίωκε.

Η Εγκληματολογική Υπηρεσία εξετάζει αν και αυτή η σφαίρα είχε παρόμοια πορεία με την πρώτη που τραυμάτισε στο κεφάλι τον ανήλικο.

Εάν αποδειχθεί ότι ακολούθησε την ίδια πορεία σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος αστυνομικός δεν πυροβόλησε στον αέρα ως προειδοποιητική βολή για να σταματήσει το όχημα που οδηγούσε ο νεαρός Ρομά.

Ο 16χρονος, που είναι πατέρας ενός μωρού 1,5 ετών, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, με τους θεράποντες ιατρούς να κρίνουν ότι η κατάσταση της υγείας του είναι ιδιαίτερα κρίσιμη.

«Πυροβόλησα στον αέρα» δηλώνει ο αστυνομικός

Σε βάρος του αστυνομικού ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και εκτέλεση παράνομου πυροβολισμού ακινητοποίησης ή εξουδετέρωσης. Μετά την προθεσμία που έλαβε για να απολογηθεί, ο 32χρονος αστυνομικός οδηγήθηκε σιδηροδέσμιος από συναδέλφους του στα κρατητήρια της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Ο κατηγορούμενος, διά του συνηγόρου του, αρνείται την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι δεν ενήργησε με ανθρωποκτόνο δόλο και απέδωσε το γεγονός ότι πυροβόλησε, λόγω του κινδύνου που διέτρεχαν οι συνάδελφοί του και ειδικότερα οι αναβάτες της προπορευόμενης μηχανής.

Κατά πληροφορίες, είπε ότι πυροβόλησε «μία φορά στον αέρα για εκφοβισμό», ενώ για τον δεύτερο πυροβολισμό που έπληξε τον 16χρονο στο κεφάλι, φέρεται να ισχυρίστηκε πως πυροβόλησε «ενστικτωδώς προς τα κάτω, στοχεύοντας στα λάστιχα του αυτοκινήτου», και περιγράφοντας στη συνέχεια τις συνθήκες υπό τις οποίες άνοιξε πυρ, ανέφερε πως η μηχανή στην οποία επέβαινε κινούνταν με ταχύτητα και λόγω του οδοστρώματος είχε συχνές αναπηδήσεις.

«Θέλουμε δικαίωση» λέει ο πατέρας του 16χρονου

Στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης μετέβη προκειμένου να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, ο πατέρας του 16χρονου, μαζί με την μητέρα του.

Οι γονείς 16χρονου, έφθασαν στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης το πρωί της Τετάρτης (7/12) συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους.

«Ζητάμε δικαιοσύνη. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό που έγινε. Ζητάμε συγγνώμη για αυτό που έκανε το παιδί...», τόνισε σε δηλώσεις του ο πατέρας του ανήλικου, ενώ αναφερόμενος στην κατάσταση της υγείας του γιου του είπε χαρακτηριστικά πως «χαροπαλεύει».

«Θέλουμε δικαίωση. Ήταν το καλύτερο παιδί», συμπλήρωσε, ενώ η μητέρα του 16χρονου είπε μόνο πως «ο Κώστας είναι χάλια, ζητάμε δικαιοσύνη».

Σχολιάζοντας τον πυροβολισμό που δέχθηκε ο ανήλικος, ο δικηγόρος της οικογένειας, Θεόφιλος Αλεξόπουλος, έκανε λόγο για «ευθεία βολή που βρίσκει τον Κώστα στο πίσω μέρος του κεφαλιού». Καταλόγισε στην ΕΛ.ΑΣ. «απόπειρα συγκάλυψης της υπόθεσης», ενώ για την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας για το αιματηρό επεισόδιο, τόνισε πως «το μόνο που αναφέρεται είναι η προσπάθεια εμβολισμού και δεν αναφέρεται το γεγονός ότι το παιδί τραυματίστηκε συνεπεία του πυροβολισμού».

Βίντεο ντοκουμέντο από συμπλοκή τσιγγάνων με αστυνομικούς στη Σταυρούπολη

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Ομάδα τσιγγάνων επιτέθηκε σε αστυνομικούς της ομάδας Ζ που επιχείρησαν να συλλάβουν άτομα τα οποία πετούσαν πέτρες κατά περιπολικών. Το επεισόδιο σημειώθηκε στις 00:40, στην οδό Λαγκαδά, 200 μέτρα μετά την γέφυρα της Σταυρούπολης.





Πηγή βίντεο: thestival.gr

