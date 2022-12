Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: “Βουτιά” θανάτου σε φωταγωγό

Στο κενό έπεσε ένας άνδρας σε πολυκατοικία στην Τούμπα.

Πτώση άνδρα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην οδό Αργαίου 5 στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ο 30χρονος άνδρας βρέθηκε στο κενό του κοινόχρηστου χώρου από τον τρίτο όροφο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον άνδρα βρήκε ο συγκάτοικός του. Στο διαμέρισμα έμεναν τρία άτομα.

Στο σημείο έχει σπεύσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΘ καθώς η Πυροσβεστική.

