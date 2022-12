Δωδεκανήσα

Κακοκαιρία - Κάρπαθος: Πλημμύρες και προβλήματα (εικόνες)

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στην Κάρπαθο η ισχυρή βροχόπτωση. Πλημμύρισε το νοσοκομείο.

Ισχυρή βροχόπτωση πλήττει από το πρωί την Κάρπαθο και την Κάσο . Πολλοί δρόμοι έχουν πλημμυρίσει στην Κάρπαθο, γεγονός που τους καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνους. Η πυροσβεστική υπηρεσία έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις για την παροχή βοήθειας. Σχετικές ανακοινώσεις για την κακοκαιρία εξέδωσαν ο δήμος και το επαρχείο Καρπάθου, προκειμένου οι κάτοικοι του νησιού να επιδείξουν τη δέουσα προσοχή.

Ισχυρή βροχόπτωση υπήρξε και στο νησί της Κάσου χωρίς ωστόσο να έχουν προκύψει ιδιαίτερα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, ο δήμος Κάσου με ανακοίνωσή του παρακαλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Η Πυροσβεστική της Καρπάθου δέχτηκε περίπου 15 κλήσεις για βοήθεια με σημαντικότερη αυτή από το Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου.

Πυροσβεστική, Αστυνομία καθώς και η Πολιτική Προστασία με όλες τις δυνάμεις του Δήμου Καρπάθου συνεχίζουν τις προσπάθειες.

