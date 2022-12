Αχαΐα

Πάτρα: Της άδειασε τον λογαριασμό προσποιούμενος τον δημοτικό υπάλληλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θύμα απάτης έπεσε μία γυναίκα, που είδε τον τραπεζικό λογαριασμό της να αδειάζει.

Μία πολιτική μηχανικός έπεσε θύμα απάτης στην Πάτρα.

Άνδρας που επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της, προσποιούμενος τον δημοτικό υπάλληλο και με το πρόσχημα καταβολής χρημάτων που της όφειλαν, ζήτησε τον τραπεζικό της λογαριασμό με την γυναίκα να τον παραχωρεί.

Κίνηση που αποδείχθηκε μοιραία καθώς, όπως διαπιστώθηκε άγνωστος «σήκωσε» με διαδοχικές αναλήψεις το χρηματικό ποσό τον 35.700 ευρώ.

Πηγή: pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

16χρονος - Αλεξόπουλος: Δεν υπήρξε προσπάθεια εμβολισμού αστυνομικών (βίντεο)

Τουρκία: Σκάνδαλο με 6χρονη νύφη (εικόνες)

Κάρπαθος: Πλημμύρες και προβλήματα από την κακοκαιρία (εικόνες)