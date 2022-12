Σέρρες

Σέρρες - Θάνατος μαθητής: Εγκληματική αμέλεια ο θάνατος του παιδιού μας, λένε οι γονείς του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ζητούν την πλήρη δικαίωση της μνήμης του και την άμεση παραδειγματική τιμωρία όλων ανεξαιρέτως των υπευθύνων.

Ευθύνες στο σχολείο και στο Δήμο επιρρίπτουν οι γονείς του άτυχου 11χρονου Βασίλη-Μάξιμου που τραυματίστηκε θανάσιμα στο 9ο δημοτικό σχολείο Σερρών μετά από έκρηξη στο λεβητοστάσιο.

Οι γονείς με μια γραπτή ανακοίνωσή τους μέσω των δικηγόρων τους κάνουν λόγο για εγκληματική αμέλεια εξαιτίας της οποίας έφυγε από τη ζωή το παιδί τους. Ζητούν την πλήρη δικαίωση της μνήμης του και την άμεση παραδειγματική τιμωρία όλων ανεξαιρέτως των υπευθύνων.

Η ανακοίνωση

«Η παροιμιώδης ανευθυνότητα των "υπευθύνων" του σχολείου, όλων των εμπλεκομένων παραγόντων του Δήμου Σερρών αλλά και όσων με εγκληματική αμέλεια εκτελούσαν εργασίες σε ώρα λειτουργίας του σχολείου για ένα προβληματικό δημόσιο έργο, είχε σαν αποτέλεσμα το τραγικό συμβάν της απώλειας της ζωής του παιδιού μας, Βασίλειου – Μάξιμου. Η οικογένειά του με βαθειά οδύνη ζητάμε την πλήρη δικαίωση της μνήμης του και την άμεση παραδειγματική τιμωρία όλων ανεξαιρέτως των υπευθύνων.

Σέρρες, 08/12/2022. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ».





Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός”: ο πατήρ Αντώνιος χωρίς ράσα, τα ρουσφέτια και η σεξουαλική παρενόχληση (βίντεο)

Μουντιάλ 2022: Ο Λουίς ντε Λα Φουέντε νέος προπονητής της Ισπανίας

Ναύπακτος: Απατεώνισσα λογάριαζε χωρίς τον... ταξιτζή