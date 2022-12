Ιωάννινα

Ζίτσα - Γαϊδουράκι: στο εδώλιο ο Αντιδήμαρχος για κακοποίηση ζώου

Τι έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την απόφαση της Εισαγγελίας να απορρίψει τους ισχυρισμούς του αιρετού και να τον παραπέμψει σε δίκη.

Ενώπιον της Δικαιοσύνης παραπέμπεται ο πρώην αντιδήμαρχος Ζίτσας για τον τραυματισμό ενός γαϊδάρου τον περασμένο Αύγουστο.

Το ζώο, που είχε τραυματιστεί βαριά, τελικά υποβλήθηκε σε ευθανασία.

Ο πρώην αντιδήμαρχος είχε υποστηρίξει πως μετέφερε τον γάιδαρο στην καρότσα του αυτοκίνητου έπειτα από επίθεση που δέχτηκε το ζώο από λύκο.

Ισχυρίστηκε δε ότι, χωρίς να το καταλάβει, το ζώο έπεσε στο δρόμο και το έσερνε για δεκάδες μετρά μέσα στο χωριό Γραμμένο.

Από την πλευρά της η Εισαγγελία Ιωαννίνων απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς και πλέον ο αντιδήμαρχος είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Καθοριστικό ρολό στο πόρισμα της εισαγγελίας είχαν οι γνωματεύσεις από εξειδικευμένους κτηνίατρους που είχαν εξετάσει το ζώο.

Ο πρώην αντιδήμαρχος θα παραπεμφθεί στο Μεικτό Ορκωτό για να δικαστεί.

Το άτυχο γαϊδουράκι οδηγήθηκε σε ευθανασία καθώς τα τραύματά του δεν ήταν αντιμετωπίσιμα.

