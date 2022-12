Οικονομία

“Κιβωτός του Κόσμου” – Χίος: Άνοιξε η θυρίδα της μητέρας του πατρός Αντώνιου

Κλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας άνοιξε τη θυρίδα της μητέρας του πατέρα Αντώνιου σε τράπεζα της Χίου.

Πολυμελές κλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας, συνοδευόμενο από στελέχη του Τμήματος Ασφαλείας Χίου μετέβη το μεσημέρι της Πέμπτης σε υποκατάστημα τράπεζας του νησιού και άνοιξε θυρίδα της υπέργηρης μητέρας του πατρός Αντώνιου.

Η θυρίδα άνοιξε παρουσία ειρηνοδίκη, του διευθυντή, καθώς και υπαλλήλου της τράπεζας και μέσα σε αυτήν βρέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσό των 57.000 ευρώ.

Οι αστυνομικοί αποχώρησαν παίρνοντας μαζί τους το φάκελο με το ποσό.

