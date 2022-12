Θεσσαλονίκη

16χρονος - Σαμπάνης: Νέα επεισόδια αν δεν προφυλακιστεί ο αστυνομικός (βίντεο)

Απειλές του πατέρα του 16χρονου για τα παιδιά του αστυνομικού και για αυτοδικία. Τι είπε εκπρόσωπος των Ρομά, ενώ είχε ξεκινήσει η απολογία του 34χρονου.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, λίγα λεπτά μετά την μεταγωγή του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 16χρονο στην διάρκεια καταδίωξης, προκειμένου να απολογηθεί, ο Παναγιώτης Σαμπάνης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ρομά Μακεδονίας «Μέγας Αλέξανδρος», αποκάλυψε ότι στη 1 τη νύχτα υπήρξε μια συνάντηση με τον Αστυνομικό Διευθυντή για να μην γίνουν επεισόδια έξω από τα δικαστήρια.

Όπως είπε ο κ. Σαμπάνης, «σήμερα ο κόσμος περιμένει την απόφαση, πιστεύω θα βγει μια απόφαση δικαιοσύνης για το παιδάκι αυτό το 16χρονο, ελπίζουμε…», εννοώντας ότι αναμένουν την προφυλάκιση του αστυνομικού, ενώ επιτέθηκε στον Αλέξη Κούγια λέγοντας ότι «έβγαλε ήδη την απόφαση πως ο αστυνομικός είναι αθώος».

Ερωτηθείς τι θα σημάνει το ενδεχόμενο να μην αποφασιστεί η προφυλάκιση του 34χρονου αστυνομικού, απάντησε ότι «σίγουρα θα πυροδοτήσει κύκλο επεισοδίων, που κι εμείς δεν το θέλουμε, αλλά…».

Αργότερα πάντως και υπό την πίεση αντιδράσεων από συνομιλητές του στον «αέρα» του ΑΝΤ1, είπε ότι «έχουμε εμπιστοσύνη στην Δικαιοσύνη» και πως θα γίνει αποδεκτή η όποια απόφαση

Από την πλευρά του, αναφερόμενος στις απειλές του πατέρα του 16χρονου για αυτοδικία και για επίθεση στα παιδιά του αστυνομικού, εάν ο 34χρονος δεν προφυλακιστεί, ο Πρόεδρος της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά, Βασίλης Πάντζος, είπε «ασπάζομαι τον πόνο του πατέρα, ο γιός του χαροπαλεύει και η ψυχολογική του κατάσταση και η κρίση του δεν είναι καλή», λέγοντας πως θα πρέπει να ακούγονται πιο ψύχραιμες φωνές.

