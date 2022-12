Θεσσαλονίκη

16χρονος: Απολογία του αστυνομικού, εν μέσω διαμαρτυριών (εικόνες)

Αντιμέτωπος με τις ανακριτικές Αρχές βρέθηκε ο 34χρονος αστυνομικός. Συγκέντρωση από Ρομά και αλληλέγγυους έξω από το Δικαστικό Μέγαρο. Απειλές για νέο κύκλο επεισοδίων και αντίποινα.

Δεκάδες Ρομά συγκεντρώθηκαν το πρωί της Παρασκευής έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, λέγοντας ότι ζητούν δικαιοσύνη για τον 16χρονο που πυροβολήθηκε από τον αστυνομικό της ομάδας ΔΙΑΣ, σε καταδίωξη τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας.

«Δεν ήταν η βενζίνη δεν ήταν τα λεφτά, οι μπάτσοι πυροβόλησαν γιατί ήτανε Ρομά», είναι ένα από τα συνθήματα των συγκεντρωμένων. Συγκέντρωση οργάνωσαν και μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Ορισμένοι Ρομά ύψωσαν χαρτονομίσματα των 20 ευρώ και τα έκαψαν, σε μια συμβολική κίνηση, καθώς 20 ευρώ ήταν η αξία της βενζίνης που δεν πλήρωσε ο 16χρονος στο πρατήριο, αιτία για την οποία ξεκίνησε η καταδίωξή του.

Μεταξύ των συγκεντρωμένων ήταν συγγενείς του 16χρονου, με τον πατέρα να λέει πως το μόνο που ζητά είναι δικαιοσύνη.

Νωρίς το πρωί, ο αστυνομικός που κατηγορείται ότι πυροβόλησε τον 16χρονο, απολογήθηκε στον ανακριτή, σε μια διαδικασία που κράτησε περίπου μία ώρα.

Ο αστυνομικός βρέθηκε ενώπιον του Α’ Τακτικού Ανακριτή Θεσσαλονίκης προκειμένου να απολογηθεί. Στις 08:00 της Παρασκευής, ο αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ μεταφέθηκε από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης κάτω από άκρα μυστικότητα

Ο 34χρονος αστυνομικός πέρασε το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενος από τον Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης. Εισήλθε στο κτήριο από την πίσω πλευρά και οδηγήθηκε κατευθείαν στο γραφείο του ανακριτή.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, λίγα λεπτά μετά την μεταγωγή του αστυνομικού, ο Παναγιώτης Σαμπάνης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ρομά Μακεδονίας «Μέγας Αλέξανδρος», αποκάλυψε ότι στη 1 τη νύχτα υπήρξε μια συνάντηση με τον Αστυνομικό Διευθυντή για να μην γίνουν επεισόδια έξω από τα δικαστήρια.

Όπως είπε ο κ. Σαμπάνης, «σήμερα ο κόσμος περιμένει την απόφαση, πιστεύω θα βγει μια απόφαση δικαιοσύνης για το παιδάκι αυτό το 16χρονο, ελπίζουμε…», εννοώντας ότι αναμένουν την προφυλάκιση του αστυνομικού, ενώ επιτέθηκε στον Αλέξη Κούγια λέγοντας ότι «έβγαλε ήδη την απόφαση πως ο αστυνομικός είναι αθώος».

Ερωτηθείς τι θα σημάνει το ενδεχόμενο να μην αποφασιστεί η προφυλάκιση του 34χρονου αστυνομικού, απάντησε ότι «σίγουρα θα πυροδοτήσει κύκλο επεισοδίων, που κι εμείς δεν το θέλουμε, αλλά…».

Αργότερα πάντως και υπό την πίεση αντιδράσεων από συνομιλητές του στον «αέρα» του ΑΝΤ1, είπε ότι «έχουμε εμπιστοσύνη στην Δικαιοσύνη» και πως θα γίνει αποδεκτή η όποια απόφαση

Από την πλευρά του, αναφερόμενος στις απειλές του πατέρα του 16χρονου για αυτοδικία και για επίθεση στα παιδιά του αστυνομικού, εάν ο 34χρονος δεν προφυλακιστεί, ο Πρόεδρος της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά, Βασίλης Πάντζος, είπε «ασπάζομαι τον πόνο του πατέρα, ο γιός του χαροπαλεύει και η ψυχολογική του κατάσταση και η κρίση του δεν είναι καλή», λέγοντας πως θα πρέπει να ακούγονται πιο ψύχραιμες φωνές.

Ο ΑΝΤ1 αποκάλυψε την Πέμπτη τον διάλογο των αστυνομικών που συμμετείχαν στην καταδιωξη με το κέντρο της Αμεσης Δράσης και παρουσίασε βίντεο- ντοκουμέντο, που φαίνεται να καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του αστυνομικού ότι ο 16χρονος επιχειρούσε με το όχημά του να εμβολίσει τους συναδέλφους του.

Εν τω μεταξύ, πέρασε ακόμη μια νύχτα ταραχών και επεισοδίων σε διάφορες περιοχές της Αττικής, λόγω κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας από Ρομά:

