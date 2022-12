Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μολότοφ σε αστυνομικούς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Βροχή" μολότοφ από κουκουλοφόρους κατά διμοιρίας αστυνομικών στο ΑΠΘ.

Άγνωστοι επιτέθηκαν με αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ κατά διμοιρίας αστυνομικών στο ΑΠΘ.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την αστυνομία, γύρω στις 4:15 το απόγευμα, ομάδα 20 ατόμων, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, βγήκε αιφνιδιαστικά από τη Γεωπονική Σχολή του Ιδρύματος και κατευθύνθηκε προς το Βιολογικό, στο σημείο όπου κατασκευάζεται νέα βιβλιοθήκη.

Εκεί πέταξαν -κατά την ίδια ενημέρωση- δέκα μολότοφ εναντίον των αστυνομικών που περιφρουρούν τις εργασίες του έργου, ενώ στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Μέχρι στιγμής δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός ούτε προαγωγή.

Φωτογραφίες: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καλαμάτα: θρίλερ με δύο νεκρούς σε νταμάρι (εικόνες)

16χρονος: Ο αστυνομικός σε κατ’ οίκον περιορισμό μετά την απολογία του

“Κιβωτός” - 19χρονος στο “Πρωινό”: Είχα σαν Θεό αυτόν που ασέλγησε πάνω μου (βίντεο)