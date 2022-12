Μαγνησία

Ενδοοικογενειακή βία: Απείλησε την σύζυγό του πως θα βγάλει καραμπίνα

Στο δικαστήριο οδηγήθηκε ο άνδρας που απείλησε τη γυναίκα του με το όπλο. Η αντίδρασή της και η σύλληψή του.

Καραμπίνα έβγαλε στη σύζυγό του ένας άνδρας στο Βόλο, κατά τη διάρκεια μεταξύ τους καβγά, για ασήμαντη αιτία.

Ο 61χρονος απείλησε την 58χρονη σύζυγό του ότι θα βγάλει το όπλο και η γυναίκα που γνώριζε πως μέσα στο σπίτι υπήρχαν όντως όπλα τρομοκρατήθηκε και κάλεσε την Αστυνομία, με αποτέλεσμα το βράδυ της Πέμπτης, ο σύζυγος να συλληφθεί.

Σε έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι της οικογένειας, βρέθηκαν δύο κυνηγετικά όπλα, εκ των οποίων μόνο το ένα ο σύζυγος κατείχε νόμιμα.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε την Παρασκευή στα Δικαστήρια, αλλά ζήτησε και πήρε προθεσμία, για να προετοιμάσει την απολογία του.

Η δίκη προγραμματίστηκε για τη Δευτέρα, που οι δικηγόροι εξήγγειλαν αποχή και αφέθηκε ελεύθερος με όρο να απομακρυνθεί από την οικογενειακή στέγη.

