Φθιώτιδα

Διανομέας παρέσυρε δρομέα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση δρομέα από διανομέα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής.

Στα πόδια δρομέα που έτρεψε στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, στη Λαμία, έπεσε ένας διανομέας το απόγευμα της Παρασκευής.

Το τροχαίο έγινε λίγο πριν από τις 16:00 όταν ο διανομέας πλησίαζε σε διασταύρωση όπου έτρεχε ο άνδρας, τον οποίο και «βρήκε» από πίσω.

Ο διανομέας έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, κάτω από άγνωστες συνθήκες και βρέθηκε στο οδόστρωμα και πάνω στα πόδια του δρομέα.

Άμεσα στο σημείο έφτασε σταθμός της Τροχαίας Λαμίας, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που περιποιήθηκε τα τραύματα και των δύο ανδρών.

Προληπτικά ο δρομέας διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας για περαιτέρω εξετάσεις, ενώ η Τροχαία κατέγραψε τα στοιχεία του διανομέα, που δε θέλησε να μεταβεί στα Επείγοντα.

Πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Εύα Καϊλή: η ανάκριση για διαφθορά, τα μετρητά και οι συλλήψεις

Αττική: Σεισμός στην Ραφήνα

Μουντιάλ 2022: Πέθανε δημοσιογράφος στον αγώνα Ολλανδία - Αργεντινή