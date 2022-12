Θεσσαλονίκη

Τροχαίο: “Τρελή πορεία” αυτοκινήτου κατέληξε σε στάση λεωφορείου

Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε τους επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο που κατέληξε σε στάση λεωφορείου.

(εικόνα αρχείου)

Δύο άτομα απεγκλώβισε η Πυροσβεστική τα ξημερώματα από Ι.Χ. αυτοκίνητο το οποίο, υπό άγνωστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προσκρούοντας διαδοχικά σε στάση λεωφορείου και προστατευτικές μπάρες, στην οδό Ανδριανουπόλεως, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Οι δύο επιβαίνοντας στο όχημα, οδηγός και συνοδηγός, παρελήφθησαν τραυματισμένοι από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Προανάκριση διενεργεί η Τροχαία.

