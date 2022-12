Χανιά

Ενδοοικογενειακή βία: Μαχαίρια και μηνύσεις σε καβγά τριών αδελφών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα άκρα έφτασε ο καβγάς μεταξύ τριών αδελφών που τσακώθηκαν στη μέση του δρόμου!

Ένα απίστευτο ενδοοικογενειακό επεισόδιο έλαβε χώρα στο Ηράκλειο την Παρασκευή (9/12).

Τρία αδέρφια είχαν έντονη λογομαχία για λόγους που δεν διευκρινίζονται και έφτασαν στο σημείο να βγάλουν και μαχαίρια, χωρίς ωστόσο, ευτυχώς, να τα χρησιμοποιήσουν, αλλά ουσιαστικά να υπάρξουν απειλές, μεταξύ των εμπλεκομένων.

Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι τα τρία αδέρφια χωρίστηκαν σε δύο “στρατόπεδα”. Από τη μία ένας 38χρονος και ένας 31χρονος και από την άλλη ένας 34χρονος.

Το περιστατικό έγινε στο κέντρο του Ηρακλείου και μετά την ένταση που προκλήθηκε ακολούθησαν αλληλομηνύσεις και εν συνεχεία, συλλήψεις από την αστυνομία.

Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του επεισοδίου, ενώ άγνωστο παραμένει αν τα πνεύματα ηρέμησαν μεταξύ των αδερφών.

Πηγή: flashnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Σπίτι μου” – Κοινωνική στέγαση για νέους: Οι διατάξεις του νομοσχεδίου

Βέροια: Έκρυβε ναρκωτικά στην κουζίνα του (βίντεο)

Ελληνοτουρκικά - Συρίγος: Ο Ερντογάν πρέπει να εμφανίσει κάποια “νίκη” στο κοινό του