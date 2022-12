Χανιά

Ρέθυμνο - Τροχαίο: αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό

Πώς συνέβη το ατύχημα.

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, λίγο μετά τις 14.00 το μεσημέρι, στο δρόμο από Πέραμα προς Δαφνέδες στο δήμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνου, όταν ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, και έπεσε σε πλαγιά.

Ο οδηγός, περίπου 70 ετών, ήταν τυχερός, καθώς απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική και βγήκε από το όχημα με μερικές πληγές. Παρελήφθη πάντως από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Περάματος και κατόπιν στο νοσοκομείο Ρεθυμνου, για προληπτικούς λόγους.

Πηγή: cretalive.gr

