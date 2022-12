Κορινθία

Κόρινθος: Συλλήψεις για τα επεισόδια στην Αθηνών - Πατρών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι αστυνομικές επιχειρήσεις σε όλη την χώρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών επιχειρήσεων που συνεχίζονται σε όλη την Ελλάδα για την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας, πραγματοποιήθηκε χθες (9/12) το βράδυ στοχευμένη δράση στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου.

Συνολικά προσήχθησαν πέντε άτομα, από τα οποία τα τρία συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της στάσης, της διατάραξης κοινής ειρήνης, των επικίνδυνων παρεμβάσεων στην οδική συγκοινωνία, της παρακώλυσης συγκοινωνιών, των φθορών ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεων της νομοθεσίας για τα όπλα, ενώ παράλληλα κατασχέθηκαν και δύο οχήματα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη οι συλληφθέντες, είχαν ανάψει χθες το βράδυ φωτιές στη νέα εθνική οδό Αθηνών - Πατρών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των διερχομένων οχημάτων, στα οποία επιπλέον έριξαν πέτρες προκαλώντας φθορές τόσο σε αυτά όσο και στο οδόστρωμα.

Την υπόθεση χειρίζεται προανακριτικά το Τμήμα Ασφαλείας Κορίνθου και οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και λοιπών συμμετεχόντων.

Στην επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού, συνέδραμαν αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. Κορίνθου και των Διμοιριών Υποστήριξης Κορίνθου και Αργολίδας.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, οι αστυνομικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση για την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών.