Θεσσαλονίκη - Τροχαίο: σύγκρουση λεωφορείου με αυτοκίνητο (εικόνες)

Σφοδρή ηταν η πρόσκρουση του ΙΧ αυτοκινήτου στο μέσον του λεωφορείου. Πως συνέβη το ατύχημα.

Τροχαίο ατύχημα συνέβη λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στην περιοχή της Σταυρούπολης στην Θεσσαλονίκη.

Η σύγκρουησ έγινε στην οδό Καραολή και Δημητρίου, που ειναι κεντρικός δρόμος της Σταυρούπολης.

Ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε σε ένα λεωφορείο του ΟΑΣΘ, υπό συνθήκες που διερευνώνται απο την Τροχαία.

Πληροφορίες έκαναν λόγο για έναν ελαφρά τραυματία από την σύγκρουση.

Το αυτοκίνητο έχει υποστεί σημαντικές υλικές ζημιές.





