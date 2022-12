Καβάλα

Τροχαίο με αγελάδα στην Εθνική Οδό (εικόνες)

Με αγελάδα που βρισκόταν στη μέση του δρόμου συγκρούστηκε αυτοκίνητο. Η δήλωση του οδηγού.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Εθνική Οδό Καβάλας – Ξάνθης, σστο ύψος του κόμβου του εργοστασίου Λιπασμάτων της Ν.Καρβαλης το βράδυ του Σαββάτου. ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αγελάδα που βρισκόταν στη μέση του οδοστρώματος.

O οδηγός δεν τραυματίστηκε, ωστόσο υπέστη σοκ και το αυτοκίνητό του έπαθε πολύ σοβαρές ζημιές.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, έχουν γίνει και άλλα ατυχήματα στο παρελθόν και μάλιστα θανατηφόρα, όταν αγελάδες βρέθηκαν στο οδόστρωμα.

Ο οδηγός Τ.Τσολίδης δήλωσε, σοκαρισμένος στο Center TV: «Ακολουθούσα σταθερά την πορεία μου και δεν έτρεχα. Είδα ξαφνικά μπροστά μου μία αγελάδα να στέκεται όρθια στη μέση του δρόμου. Έστριψα το τιμόνι προς τα δεξιά, για να την αποφύγω, αλλά δεν τα κατάφερα και συγκρούστηκα με αυτήν που βρισκόταν στη μέση του δρόμου».

