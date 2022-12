Χανιά

Τροχαίο με ανήλικο οδηγό μηχανής

Με αυτοκίνητο συγκρούστηκε η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ανήλικος οδηγός.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Κόκκινο Μετόχι στα Χανιά, το απόγευμα του Σαββάτου.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου 120, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τη μηχανή που οδηγούσε ένας 17χρονος. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο νεαρός να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί – ευτυχώς ελαφρά – στο πόδι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον ανήλικο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

Πηγή: zarpanews.gr

