Ρέθυμνο: Εργάτης πέθανε μέσα στο εργοστάσιο

Την τελευταία του πνοή μέσα σε εργοστάσιο στο Ρέθυμνο, άφησε σήμερα το μεσημέρι ένας 45χρονος εν ώρα εργασίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ,το περιστατικό συνέβη όταν υπέστη ανακοπή και κατέρρευσε μπροστά στα έκπληκτα μάτια των συναδέλφων του την ώρα που βρισκόταν σε εργοστάσιο μεγάλης και γνωστής εταιρείας σε περιοχή λίγα χιλιόμετρα έξω από το Ρέθυμνο.

Άμεσα οι συνάδελφοι του άτυχου άνδρα κάλεσαν το ΕΚΑΒ οι διασώστες του οποίου εφάρμοσαν όλα τα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Συγκεκριμένα έκαναν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στον άτυχο εργάτη τόσο στο εργοστάσιο όσο και κατα τη διάρκεια της μεταφοράς του στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Δυστυχώς όμως στο νοσοκομείο οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατο του παρά τις προσπάθειες ανάνηψης καθώς ο άνδρας είχε αφήσει ήδη την τελευταία του πνοή.

Η νεκροψία/ νεκροτομή αναμένεται να διαλευκάνει τα αίτια θανάτου του 45χρονου.

