Κρήτη: 13χρονη κατήγγειλε βιασμό από συνομήλικό της

Ελεύθεροι με εντολή Εισαγγελέα αφέθηκαν ο 13χρονος που φέρεται να βίασε μία συνομήλικη του στην Ιεράπετρα καθώς και η μητέρα του, που επίσης είχε συλληφθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για τον 13χρονο διατάχθηκε με εντολή Εισαγγελέα Παιδοψυχιατρική Πραγματογμωμοσύνη ενώ για την μητέρα του πρόκειται να οριστεί τακτική δικάσιμος.

Παράλληλα, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, η 13χρονη που φέρεται να είναι το θύμα της υπόθεσης αναμένεται να εξεταστεί την Δευτέρα (12/12) από ιατροδικαστή προκειμένου να διαπιστωθεί αν συνέβη ή όχι η σεξουαλική πράξη που καταγγέλθηκε.

Το χρονικό της καταγγελίας

Οι δύο 13χρονοι μαθητές είχαν έρθει πιο κοντά τις τελευταίες ημέρες και το Σάββατο έδωσαν ραντεβού να βρεθούν σε οικοδομή δίπλα από το σχολείο που φοιτούν στην Ιεράπετρα.

Η 13χρονη ανέφερε στις Αρχές πως μόλις βρέθηκαν ο συνομήλικός της την ακινητοποίησε βίαια και την βίασε.

Η ίδια σε κατάσταση σοκ ενημέρωσε την μητέρα της και αμέσως κατήγγειλαν το περιστατικό στις αρχές.

Οι αστυνομικοί μέσα σε λίγη ώρα εντόπισαν και συνέλαβαν τον 13χρονο αλλά και την μητέρα του (με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου).

