Τροχαίο: Οδηγός βρέθηκε εκτός αυτοκινήτου (εικόνες)

Οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχό του και βγήκε εκτός πορείας. Σοκάρουν οι εικόνες από το σημείο.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. 37χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο τους οχήματός του. Το όχημα εξετράπη της πορείας του και ντελαπάρισε. Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος του νοσοκομείου “Άγιος Παύλος”, στο ρεύμα προς δυτικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν έφτασε στο σημείο του συμβάντος κλιμάκιο της Τροχαίας εντόπισε τον οδηγό σε απόσταση περίπου 40 μέτρων από το όχημά του. Το παράθυρο του οδηγού ήταν σπασμένο και οι αερόσακοι είχαν ανοίξει.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 2:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και κινητή μονάδα. Το θύμα διασωληνώθηκε επί τόπου και μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στους αστυνομικούς ότι ο 37χρονος κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.

