Ρόδος: άστεγος έμενε σε πύργο ναυαγοσώστη (εικόνες)

Η ιστορία του συγκίνησε μια οικογένεια, που έδωσε στον άστεγο, μία ζεστή γωνιά...

Ένας ηλικιωμένος άστεγος στη Ρόδο, τους τελευταίους μήνες διέμενε σε διάφορα σημεία της πόλης, αναγκάστηκε να φτιάξει πρόχειρο κατάλυμα ένα από τα παρατηρητήρια που χρησιμοποιούν οι ναυαγοσώστες, στην παραλία της Ψαροπούλας.

Για το περισατικό, ενημερώθηκε ο Ιζέτ Σιέχ, ένας κάτοιος με ιδιαίτερη ευαισθησία σε τέτοια ζητήματα και τόσο εκείνος όσο και η οικογένειά του, ως "Καλοί Σαμαρείτες" παραχώρησε ένα μικρό κατάλυμα που διαθέτει η οικογένεια στον ηλικιωμένο για να μείνει ενόψει και της κακοκαιρίας.

Ο ηλικιωμένος άστεγος, με πολλή συγκίνηση δέχθηκε να διαμείνει στο κατάλυμα αυτό και ευχαρίστησε την οικογένεια Σιέχ για την βοήθεια που του προσέφεραν.

