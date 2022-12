Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα με εγκλωβισμένους (εικόνες)

Οι πρώτες πληροφορίες για τους εγκλωβισμένους στο διαμέρισμα της Χαριλάου.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης το πρωί της Δευτέρας μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου, σε περιοχή της Χαριλάου – Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες υπάρχουν εγκλωβισμένοι εντός του διαμερίσματος.

Η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμήνης στην Χαριλάου, ενώ για την επιχείρηση κατάσβεσης έχει κινητοποιηθεί αυτή την ώρα κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, με 12 πυροσβέστες και τέσσερα υδροφόρα οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του GRTimes η ζωή των δύο εγκλωβισμένων δεν κινδυνεύει.

Πηγή: grtime.gr