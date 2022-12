Λασιθίου

Ιεράπετρα: αυτοκίνητο... “κύλησε” σε σπίτι και το γκρέμισε (εικόνες)

Πως συνέβη το ασυνήθιστο περιστατικό, με το παρκαρισμένο αυτοκίνητο να καταλήγει στο κέντρο του σπιτιού που κατέστρεψε...

Χωρίς κίνδυνο έληξε ένα πολύ επικίνδυνο περιστατικό το βράδυ της Κυριακής στον οικισμό του Αγίου Ιωάννη στην Ιεράπετρα, λόγω της ισχυρής βροχής.

Όπως αναφέρει το radiolasithi.gr, ένα ΙΧ που ήταν παρκαρισμένο σε κεντρικό σημείο στην μικρή πλατεία του χωριού γκρέμισε ένα παλιό οίκημα όταν το οδόστρωμα υποχώρησε και μαζί του παρέσυρε και το ΙΧ μέσα στο σπίτι.

Το συμβάν έγινε μετά τις 10 το βράδυ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υποχώρησε σχεδόν ο μισός δρόμος που οδηγεί στο εσωτερικού του χωριού.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Νεκτάριος Παπαδάκης είναι ενήμερος για το περιστατικό και αργότερα σήμερα θα βρεθεί στο σημείο για να διαπιστώσει αν υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα στο σημείο που υποχώρησε το οδόστρωμα.

