Λέκτορας - Διπλό φονικό: διακοπή στην δίκη με το “καλημέρα”

Γιατί το δικαστήριο αποφάσισε να διακόψει εκ νέου την δίκη. Τι υποστηρίζει ο λέκτορρας για την διπλή δολοφονία που συγκλόνισε όλη την Ελλάδα.

Στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε η δίκη του λέκτορα Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Αθηνών για τη διπλή ανθρωποκτονία της συζύγου και της γιαγιάς της με αρσενικό. Η ακροαματική διαδικασία διακόπηκε για τα τέλη του μήνα.

Ο 49χρονος λέκτορας Γεωλογίας του ΑΠΘ κάθισε στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος για τη διπλή ανθρωποκτονία της συζύγου και της γιαγιάς της με αρσενικό.

Η δίκη σε δεύτερο βαθμό του 49χρονου άρχισε τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022, αλλά διακόπηκε για να προετοιμαστεί ο νέος συνήγορος πολιτικής αγωγής που ανέλαβε την υπόθεση.

Όπως αναφέρει το GRtimes.gr, κατά το ξεκίνημα της δευτεροβάθμιας δίκης, ο λέκτορας δήλωσε και πάλι αθώος για τη διπλή ανθρωποκτονία της συζύγου και της γιαγιάς της.

«Όλες οι κατηγορίες είναι αίολες και αβάσιμες. Όπως θα διαπιστώσετε και εσείς κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, είναι αναπόδεικτες», ανέφερε ο 49χρονος ενώπιον του ΜΟΕ.

Η διπλή ανθρωποκτονία έγινε το 2013, ενώ ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε δις ισόβια, από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, τον Μάρτιο του 2018. Και τότε αρνήθηκε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για ατύχημα.

