Χανιά

Τροχαίο - Χανιά: Νεκρός 31χρονος οδηγός μηχανής (εικόνες)

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ακόμα ένας οδηγός μηχανής.



Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή Πασακάκι, στα Χανιά, στην οδό Ελευθερίας.

Όπως έγινε γνωστό, 31χρονος οδηγός μηχανής έχασε τον έλεγχο και βρέθηκε κάτω από σταθμευμένο όχημα.

Ο 31χρονος εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χανίων.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε άμεσα στο νοσοκομείο Χανίων όμως η πρόσκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή.

Πηγή: flashnews.gr

