Ζαχάρω: καταγγελία για ασέλγεια σε 12χρονη

Οι έρευνες για τα δύο πρόσωπα που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση συνεχίζονται.

Μία νέα καταγγελία για ασέλγεια σε ανήλικη είδε το φως της δημοσιότητας στην Ηλεία, όταν ένας πατέρας ενημέρωσε τις αρχές για τα όσα φέρεται να υπέστη η 12χρονη κόρη του.

Μετά από έρευνες των αρχών, τα δύο βασικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην καταγγελία του πατέρα της 12χρονης από την περιοχή της Ζαχάρως, αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του Εισαγγελέα προκειμένου να καταθέσουν σχετικά.

Η υπόθεση με βάση το κατηγορητήριο αφορά σε προσβολή γεννετήσιας αξιοπρέπιας ανηλίκου και γεννετήσιες πράξεις ενώπιων ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 15 έτη.

Σύμφωνα με πληροφορίεςτα δύο πρόσωπα ένας άνδρας και μια γυναίκα τις επόμενες ημέρες θα καταθέσουν στον Εισαγγελέα Ηλείας, στο πλαίσιο της διερεύνησης.

Από την άλλη ολοκληρώνεται η έκθεση με τα ευρήματα από την εξέταση των ηλεκτρονικών συσκευών (λαπτοπ, κινητά τηλέφωνα) από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευών της ΕΛ.ΑΣ.

Καταθέσεις και έκθεση ευρημάτων θα εξεταστούν από τις Εισαγγελικές Αρχές, ώστε να διαφανεί τι προκύπτει σε σχέση με τις καταγγελίες και να αποφασιστεί αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη ή όχι στα φερόμενα ως εμπλεκόμενα άτομα.

