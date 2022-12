Ηράκλειο

Κρήτη: Παραδόθηκαν τα αδέλφια για το αιματηρό επεισόδιο στο Αντισκάρι

Στα χέρια των Αρχών τα δύο αδέρφια για τους πυροβολισμούς και τον τραυματισμό 20χρονου στο Αντισκάρι. Το χρονικό του αιματηρού περιστατικού.

Ραγδαίες εξελίξεις αναμένεται να υπάρξουν σήμερα στην υπόθεση με το αιματηρό περιστατικό στο Αντισκάρι όπου τραυματίστηκε έπειτα από πυροβολισμούς ένας 20χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, τα δύο αδέρφια που φέρεται να πυροβόλησαν τον 20χρονο και να καυγάδισαν με τον πατέρα του θα εμφανιστούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου προκειμένου να παραδοθούν στις αρχές, έπειτα από 12 ημέρες.

Όπως ήδη έχει γίνει γνωστό, ο 30χρονος και ο 32χρονος είχαν έρθει πριν λίγα 24ωρα σε συνεννόηση με τις αρχές – μέσω του δικηγόρου τους – λέγοντας πως έχουν πρόθεση να παραδοθούν.

Το χρονικό

Όλα συνέβησαν την 1η Δεκεμβρίου όταν δύο αδέρφια συναντήθηκαν με έναν 45χρονο πατέρα και τον 20χρονο γιο του σε δρόμο που οδηγεί στο Αντισκάρι Ηρακλείου.

Τα δύο αδέρφια επέβαιναν στο αυτοκίνητό τους όταν είδαν τον πατέρα και τον γιο να περπατάνε στο δρόμο.

Τότε, σταμάτησαν το όχημά τους και ξεκίνησε ένας μεγάλος καυγάς εξαιτίας κτηματικών διαφορών που έχουν.

Κατά τη διάρκεια του καυγά ο ένας αδερφός αποπειράθηκε να χτυπήσει με το αυτοκίνητο τον πατέρα ενώ ο άλλος αδερφός πλησίασε τον γιο και του έδωσε μπουνιά.

Στη συνέχεια ο πρώτος αδερφός που είχε ήδη βγει από το αμάξι πήρε ένα όπλο και πυροβόλησε εναντίον των υπολοίπων. Η σφαίρα βρήκε τον 20χρονο γιο ενώ τα δύο αδέρφια μπήκαν στο αυτοκίνητο και έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο αιμόφυρτος 20χρονος μαζί με τον πατέρα του μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο ενώ ειδοποίησαν και την αστυνομία.

