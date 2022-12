Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: αιματηρή συμπλοκή με τραυματία

Ένας άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από επίθεση που δέχτηκε.

Ένας Μαροκινός τραυματίστηκε από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο, με δράστες δύο αλλοδαπούς γείτονές του, στην περιοχή της Αναλήψεως, στη Θεσσαλονίκη.

Λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Δευτέρας, οι δύο δράστες επιτέθηκαν για άγνωστο -μέχρι στιγμής- λόγο στον νεαρό Μαροκινό και τον τραυμάτισαν. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία.

Την προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τ.Α. Χαριλάου - Αναλήψεως.

