Θεσσαλονίκη

Θάνατος 16χρονου Ρομά: “Σήμερα δεν διαδηλώνουμε, πενθούμε”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για πότε έχει προγραμματιστεί η κηδεία του 16χρονου. Τι δήλωσαν εκπρόσωποι των Ρομά.

Τεράστια η θλίψη που επικρατεί στον οικισμό των Ρομά «Αγία Σοφία», στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, μετά την είδηση ότι "έσβησε" ο 16χρονος Ρομα Κώστας Φραγκούλης, ο οποίος πυροβολήθηκε από αστυνομικό.

Η είδηση έγινε γνωστή σήμερα το πρωί, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένεια του ανηλίκου.

«Πενθούμε σήμερα, δεν διαδηλώνουμε»

«Πενθούμε σήμερα δεν διαδηλώνουμε. Πενθούμε τον Κωστάκη», δήλωσε από την πλευρά του ο γραμματέας του οικισμού Ρομά «Αγία Σοφία», Αντώνης Τάσιος. Για τον αδικοχαμένο 16χρονο δήλωσε πως «ήταν η χαρά του οικισμού και κάποιος επέλεξε να μας τον πάρει», ζητώντας την προφυλάκιση του αστυνομικού.

Έκκληση για ψυχραιμία

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος των Ρομά Κεντρικής Μακεδονίας, Παναγιώτης Σαμπάνης, εξέφρασε τη συμπαράσταση του προς την οικογένεια του νεαρού και απηύθυνε έκκληση στους Ρομά όλης της Ελλάδας για ψυχραιμία.

Όπως είπε, οι στιγμές αυτές είναι πολύ δύσκολες για την οικογένεια του 16χρονου αλλά και για όλον τον οικισμό. «Είναι δύσκολες οι στιγμές για την οικογένεια. Για τον μπαμπά, τη μαμά και τη γυναίκα του. Η γυναίκα του είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση Είμαστε εκεί για να τους δώσουμε κουράγιο», δήλωσε ο πρόεδρος των Ρομά Κεντρικής Μακεδονίας.

Αναφορικά με το να ξεσπάσουν διαμαρτυρίες από Τσιγγάνους σε περιοχές της Ελλάδας ο κ. Σαμπάνης απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία. «Συνιστώ σε όλους τους Ρομά ψυχραιμία πάνω απ’ όλα για το συμβάν».

Όπως είπε, μετά από επαφές και με τους προέδρους άλλων Ομοσπονδιών Ρομά, δεν υπάρχουν καλέσματα για διαμαρτυρίες. «Δεν χρειάζεται να γίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν θα φέρουν αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα θα το φέρει η Δικαιοσύνη».

«Η Δικαιοσύνη να δικαιώσει την οικογένεια – Να προφυλακιστεί ο αστυνομικός»

Ο κατηγορούμενος τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με το Δικαστικό Συμβούλιο να καλείται να αποφασίσει για την τύχη του το επόμενο διάστημα.

«Περιμένουμε από τη Δικαιοσύνη να δικαιωθεί η οικογένεια. Να κρίνουν δίκαια. Αυτό θέλει η οικογένεια, ο αστυνομικός να προφυλακιστεί. Το μόνο πράγμα που ζητάει η οικογένεια είναι αυτό και τίποτα άλλο», υπογράμμισε.

Σχετικά με τις δηλώσεις του πατέρα για αντίποινα ο κ. Σαμπάνης τόνισε πως είχε θολώσει το μυαλό του λόγω του τραγικού γεγονότος και πως ζήτησε συγγνώμη τόσο από τα παιδιά του αστυνομικού όσο και από τη γυναίκα του. «Το μόνο που ζητάει ο μπαμπάς είναι Δικαιοσύνη. Ζητάει την προφυλάκιση του αστυνομικού. Αυτό ζητάει μόνο, δεν ζητάει κάτι άλλο. Ούτε εκδίκηση ζητάει, τίποτα. Να προφυλακιστεί ο αστυνομικός. Αυτό είμαι το μόνο αίτημα που έχει ο μπαμπάς», δήλωσε ο πρόεδρος των Ρομά Κεντρικής Μακεδονίας.

Αύριο ή την Πέμπτη η κηδεία του 16χρονου

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των Ρομά Κεντρικής Μακεδονίας, επιθυμία της οικογένειας είναι μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης της σορού του 16χρονου, να μεταφερθεί στο σπίτι τους προκειμένου να τον θρηνήσουν. Αν οι διαδικασίες ολοκληρωθούν άμεσα και η σορός παραληφθεί από την οικογένεια σήμερα, η κηδεία θα γίνει αύριο, ενώ σε διαφορετική περίπτωση την Πέμπτη.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Τουρκία, αισθητός και στην Ελλάδα

Βουλή – Προϋπολογισμός 2023: Ξεκινάει η συζήτηση στην ολομέλεια

“Qatar Gate” – Δημητρακόπουλος: Η Καϊλή αρνείται πλήρως τις κατηγορίες