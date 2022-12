Εύβοια

Χαλκίδα: Επεισόδια με Ρομά - Άναψαν φωτιές στους δρόμους (εικόνες)

Ένταση στην Χαλκίδα. Ρομά καίνε λάστιχα και κάδους απορριμμάτων.



Επεισόδια ξέσπασαν στην πόλη της Χαλκίδας, καθώς ο θάνατος του 16χρονου, που πυροβόλησε αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις και ένταση από τους Ρομά κατά της Αστυνομίας.

Ρομά στην περιοχή Καμάρες άναψαν φωτιές και συγκεντρώνονται προκειμένου να πραγματοποιήσουν πορεία προς το κέντρο της πόλης αλλά και την αστυνομική διεύθυνση Εύβοιας διαμαρτυρόμενοι για το θάνατο του 16χρονου.

Πληροφορίες αναφέρουν πως περίπου τριάντα άτομα Ρομά καίνε λάστιχα και κάδους απορριμμάτων.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας.

Νωρίτερα ο αρχηγός της ΕΛΑΣ έστειλε γραπτή εντολή στην αστυνομική διεύθυνση Ευβοίας στην οποία γίνεται λόγος για έκτακτους, σοβαρούς και κατεπείγοντες υπηρεσιακούς λόγους με τους οποίους άπαντες τίθενται σε γενική επιφυλακή. Ειδικότερα όσα αστυνομικά τμήματα βρίσκονται στην Εύβοια, τα οποία είναι κοντά σε καταυλισμούς Ρομά έχουν ήδη αρχίσει να λαμβάνουν τα μέτρα τους.

Η εντολή απευθύνεται, μάλιστα, σε όλο το αστυνομικό προσωπικό, τους συνοριακούς φύλακες και τους ειδικούς φρουρούς. «Γνωρίζεται ότι κατ’ εφαρμογή ανωτέρω σχετκώ και για έκτακτους σοβαρούς και κατεπείγοντες Υπηρεσιακούς λόγους από λήψεως παρούσας τίθεται σε γενική επιφυλακή το σύνολο του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, μέχρι νεοτέρας και για λόγους προστασίας δημόσιας τάξης και ασφάλειας», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Την εντολή υπογράφει ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, Κωνσταντίνος Σκούμας.





Πηγή: evima.gr

