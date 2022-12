Δωδεκανήσα

16χρονος - Ρόδος: Ένταση και πύρινα οδοφράγματα (εικόνες)

Αναβρασμός επικρατεί και μεταξύ των Ρομά της Ρόδου, μετά από τον θάνατο του 16χρονου που πυροβολήθηκε στην διάρκεια καταδίωξης από αστυνομικούς. Κλειστοί δρόμοι και ισχυρή αστυνομική παρουσία στην περιοχή.

Τον περιφερειακό δρόμο έξω από τον καταυλισμό των Ρομά στο Καρακόνερο, έκλεισαν το βράδυ της Τρίτης δεκάδες, νεαροί κυρίως τσιγγάνοι, βάζοντας φωτιά και στήνοντας οδοφράγματα, εκφράζοντας έτσι την αντίδρασή τους στον θάνατο του 16χρονου Ρομά, που κατέληξε σήμερα στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου.

Ο δρόμος παραμένει κλειστός από το ύψος το νεκροταφείου έως και την διασταύρωση με την Ρόδου - Καλλιθέας για λόγους ασφαλείας, ενώ οι Ρομά που συμμετέχουν σε αυτή την κινητοποίηση, φωνάζουν συνθήματα που έχουν σχέση με την περίπτωση του θανάτου του 16χρονου, ζητώντας όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά δικαιοσύνη.

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ και της Πυροσβεστικής, ενώ ο δρόμος παραμένει κλειστός για την κυκλοφορία των οχημάτων.

Ένταση επικράτησε το βράδυ της Τρίτης και σε άλλες περιοχές της χώρας.





Πηγή: rodiaki.gr

