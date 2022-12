Θεσσαλονίκη

Θάνατος 16χρονου - Θεσσαλονίκη: Μολότοφ και χημικά στην πορεία (εικόνες)

Κουκουλοφόροι αποσπάστηκαν από τον κύριο όγκο των διαδηλωτών και επιτέθηκε στους αστυνομικούς. Επεισόδια και στην Ροτόντα.



Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ομάδα κουκουλοφόρων που συμμετείχε στην πορεία της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και μελών του αντιεξουσιαστικού χώρου για τον θάνατο του 16χρονου Ρομά που πυροβολήθηκε από αστυνομικό, αποσπάστηκε από τον κύριο όγκο των διαδηλωτών και επιτέθηκε με πέτρες και βόμβες μολότοφ στις αστυνομικές δυνάμεις που είχαν στήσει φραγμό στην οδό Εγνατία, στο ύψος του κτηρίου της ΕΥΑΘ.

Η Αστυνομία απάντησε με ρίψη χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

Τα επεισόδια μεταφέρθηκαν και στην οδό Γούναρη, μπροστά στη Ροτόντα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία στις πορείες συμμετείχαν περίπου 3.000 άτομα, ενώ μετά τα επεισόδια προσήχθησαν 35 άτομα και συνελήφθη ένα εξ’ αυτών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα επεισόδια

«Απογευματινές ώρες σήμερα (13-12-2022), με πρωτοβουλία διαφόρων φορέων και συλλογικοτήτων, πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης συγκεντρώσεις και πορείες, όπου συμμετείχαν περίπου 3.000 άτομα, τα οποία κινήθηκαν σε κεντρικές οδούς της πόλης.



Μετά το τέλος των πορειών, ομάδα ατόμων κινούμενη στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου πόλης, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, προέβησαν σε ρίψεις αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών (μολότοφ) και αντικειμένων εναντίον των παρευρισκομένων αστυνομικών δυνάμεων, καθώς επίσης έθεσαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων.



Μέχρι στιγμής προσήχθησαν τριανταπέντε (35) άτομα και συνελήφθη ένα εξ’ αυτών.



Προανάκριση διενεργούν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.»

Βίντεο: thestival.gr

