Πάτρα: Μαθητής κατάπιε καπάκι στο σχολείο

Πανικός σε σχολείο στην Πάτρα. 16χρονος κατάπιε καπάκι και δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Η σωτήρια επέμβαση...

Σωτήρια αποδείχθηκε για ακόμα μια φορά η επέμβαση του διασώστη μοτοσικλετιστή του ΕΚΑΒ, Τάκη Μικέ, που κλήθηκε αυτή τη φορά να διαχειριστεί περιστατικό με 16χρονο μαθητή εντός σχολικού συγκροτήματος, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μαθητής που φοιτά στο Ειδικό Σχολείο, κάτω από άγνωστες συνθήκες, κατάπιε ένα καπάκι με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναπνεύσει. Αμεση ήταν η κινητοποίηση, με τους εκπαιδευτικούς να καλούν το ΕΚΑΒ και στο σημείο να σπεύδει ο δικυκλιστής διασώστης.

Με τον χρόνο να μην είναι «σύμμαχός» του, ο διασώστης κατάφερε να ηρεμήσει το παιδί και με κινήσεις ακριβείας να βγάλει το ξένο αντικείμενο από το στόμα του.

Κατά πληροφορίες του pelop.gr, μετά το συμβάν δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, αφού ο κίνδυνος για τη ζωή του είχε ξεπεραστεί.

