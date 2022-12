Μαγνησία

Μαγνησία: άνδρας ξυλοκόπησε μητέρα, κόρη και πρώην σύζυγο

Που απέδωσε την ενδοοικογενειακή βία που άσκησε στις τρεις γυναίκες ο άνδρας, ο οποίος καταδικάστηκε για τις πράξεις του.

Ένας 54χρονος από την Αργαλαστή στη Μαγνησία που είχε ξυλοκοπήσει άγρια την μητέρα, την πρώην σύζυγο και την κόρη του καταδικάστηκε σε 32 μήνες φυλάκιση με αναστολή.ο 54χρονος υποστήριξε στο Εφετείο Λάρισας, όπου εκδικάστηκε την Τρίτη η υπόθεση για άσκηση σωματικής βίας, απειλή και κατοχή όπλων, πως τον επηρέασε ο εγκλεισμός από την… καραντίνα και αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Ο 54χρονος συνελήφθη το 2020 από αστυνομικούς του ΑΤ Νοτίου Πηλίου επειδή επιτέθηκε στην 77χρονη μητέρα του, την 49χρονη πρώην σύζυγο και την 25χρονη κόρη του προκαλώντας τους σωματικές κακώσεις, ενώ κατηγορήθηκε και για παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς την κατοχή του είχαν βρεθεί τρεις καραμπίνες, των οποίων η άδεια είχε λήξει.

Στη δίκη υποστήριξε ότι έσπρωξε την μητέρα του μη εσκεμμένα.

Η ηλικιωμένη μητέρα του στη δίκη επιβεβαίωσε τον ισχυρισμό του, ενώ η πρώην σύζυγός του και η 25χρονη κόρη του κατέθεσαν πως έπεσαν θύματα βίας.

Πηγή: gegonota.news

