Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αυτοκίνητο – “Συναγερμός” για εκρήξεις (εικόνες)

Οι μαύροι καπνοί διακρίνονταν από το κέντρο της πόλης. Άμεση επέμβαση των πυροσβεστών για να μην υπάρξουν εκρήξεις και επέκταση της φωτιάς.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, σε αυτοκίνητο και σε καλώδια που βρίσκονταν σε αλάνα, στην περιοχή του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού, κοντά στην οδό Σαπφούς.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 13:30 κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Επί τόπου έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 12 πυροσβέστες, για να αντιμετωπίσουν άμεσα την φωτιά και να μην υπάρξουν εκρήξεις λόγω των καυσίμων ή επέκταση της πυρκαγιάς..

Το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο στο σημείο και δεν υπήρξε τραυματισμός από το συμβάν.

Οι μαύροι καπνοί διακρίνονται από το κέντρο της πόλης.

Πηγή:thestival.gr

