Αρτα

Άρτα: Ξυλοκόπησε άγρια την 85χρονη γιαγιά του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ηλικιωμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την ξυλοδαρμό της από την εγγονό της.



Στη σύλληψη ενός 30χρονου ο οποίος φέρεται να ξυλοκόπησε την 85χρονη γιαγιά του προχώρησαν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης σε χωριό της Άρτας. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η 85χρονη μεταφέρθηκε με τραύματα και μώλωπες στο νοσοκομείο της Άρτας.

Μέχρι στιγμής οι λόγοι της επίθεσης του 30χρονου στην 85χρονη παραμένουν άγνωστοι.

Μετά τη σύλληψη του, ο 30χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια: Σεισμός αισθητός και στην Αττική

Έμμα: Νέα δωρεά από τους γονείς της 21χρονης

ΑΕΛ - Σεξουαλική παρενόχληση: Καταγγελία από 25χρονη για ποδοσφαιριστή