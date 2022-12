Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ιδιοκτήτης σπιτιού πυροβόλησε διαρρήκτη

Ο 40χρονος αλλοδαπός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, μετά τον πυροβολισμό από κυνηγετική καραμπίνα.

Διαρρήκτης ηλικίας περίπου 40 ετών, αλλοδαπός, πυροβολήθηκε από ιδιοκτήτη σπιτιού όταν το παραβίασε και εισήλθε στο εσωτερικό του.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ο πρώτος στο πόδι και να διακομιστεί στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 7 το απόγευμα στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Αστυνομίας, ο ένοικος του σπιτιού, 39 ετών πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση.

