Ρέθυμνο: πήγε να πουλήσει εικόνα σε αστυνομικό και συνελήφθη

Πώς "πιάστηκε στη φάκα" ο άνδρας που προσπάθησε να πουλήσει εικόνα - κειμήλιο.

"Μοιραία" απέβη η προσπαθεια ενός άνδρα στην Κρήτη να πουλήσει εικόνα μεγάλης αξίας, καθώς συνελήφθη από τις Αρχές.

Πιο συγκεκριμένα, ο άνδρας, πιάστηκε επ'αυτοφώρω να προσπαθεί να πουλήσει θρησκευτική εικόνα η οποία χρονολογείται αρκετές εκατοντάδες χρόνια πίσω, από αστυνομικούς του ΤΑΕ Μυλοποτάμου.

Στην επιχείρηση, ένας από τους αστυνομικούς, προσποιήθηκε τον υποψήφιο αγοραστή και έτσι η σύλληψη έγινε άμεσα και εύκολα, με τον 68χρονο να συλλαμβάνεται για το νόμο περί αρχαιοτήτων.

