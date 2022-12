Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης σπιτιού που πυροβόλησε διαρρήκτη

Φρουρούμενος νοσηλεύεται ο 37χρονος τραυματίας. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 39χρονος που συνελήφθη με την κατηγορία ότι πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα και τραυμάτισε στο πόδι 37χρονο διαρρήκτη, όταν αποπειράθηκε να μπει στο σπίτι του, στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ την ίδια ώρα ο 37χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος, εκτός κινδύνου, σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο τραυματίας είχε διαρρήξει προηγουμένως άλλο σπίτι σε συγκρότημα κατοικιών της ίδιας περιοχής. Όταν επιχείρησε να παραβιάσει το υπόγειο παράθυρο της μονοκατοικίας τού 39χρονου και έγινε αντιληπτός, ο ένοικος δεν δίστασε να τον πυροβολήσει με καραμπίνα που κατείχε νόμιμα.

Ο διαρρήκτης, αλβανικής καταγωγής, προσπάθησε να διαφύγει από την περίφραξη του οικοπέδου, αλλά δεν τα κατάφερε λόγω του τραυματισμού που υπέστη και παραλήφθηκε από σταθμό του ΕΚΑΒ. Σε έρευνα του χώρου και της ευρύτερης περιοχής εντοπίστηκαν διαρρηκτικά εργαλεία και κλεμμένο όχημα που φέρεται να χρησιμοποίησε προκειμένου να προσεγγίσει τους «στόχους» του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Θέρμης, απογευματινές ώρες χθες (14-12-2022), κλήθηκαν να επιληφθούν σε περιστατικό απόπειρας κλοπής στην περιοχή του Ρυσίου. Άμεσα προσέτρεξαν στο σημείο, όπου εντόπισαν ακινητοποιημένο με τραύμα από σφαίρα, 37χρονο αλλοδαπό.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο προαναφερόμενος άντρας διέρρηξε οικία συγκροτήματος κατοικιών και αμέσως μετά, την ώρα που περιεργαζόταν παράθυρο υπόγειου υπνοδωματίου διπλανής κατοικίας, έγινε αντιληπτός από τον 39χρονο ιδιοκτήτη, ο οποίος έβαλε εναντίον του με καραμπίνα που κατείχε νόμιμα.

Ο αλλοδαπός άντρας προσπάθησε να διαφύγει από την περίφραξη του οικοπέδου, πλην όμως δεν τα κατάφερε λόγω τραυματισμού του στο πόδι από την προαναφερόμενη βολή.

Σε έρευνα του χώρου και της ευρύτερης περιοχής εντοπίστηκαν διαρρηκτικά εργαλεία και κλεμμένο όχημα που χρησιμοποίησε ο 37χρονος προκειμένου να προσεγγίσει τους στόχους του.

Σταθμός του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματισμένο άντρα σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος σε ειδικό θάλαμο κρατουμένων.

Παράλληλα, συνελήφθη και ο 39χρονος ημεδαπός, ο οποίος θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του Νόμου περί όπλων."

Πηγή εικόνων: grtimes.gr

